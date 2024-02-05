為提供民眾更優質的城市環境，新竹市政府啟動「客雅溪大公園第1期改善工程」，5日正式完工啟用。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為提供民眾更優質的城市環境，新竹市政府啟動「客雅溪大公園第1期改善工程」，5日正式完工啟用，市長高虹安表示，首階段已完成西雅公園、台溪親子公園環境改善，未來將加速串聯客雅溪沿岸5座公園，打造都市藍帶綠廊新風貌。

高虹安指出，客雅溪沿岸擁有西雅、頂埔、天公壇、台溪、台溪親子公園等5座公園，是竹市都會區內自然與人文交匯的精華地帶，為提供民眾優質完善的休憩環境，市府啟動「客雅溪大公園改造計畫」，接續改善沿岸5座公園動線系統及景觀環境，串聯2.1公里藍帶綠廊散步空間，打造宜居、永續及兼具特色、舒適的休憩環境。

她說，竹市客雅溪大公園改造計畫秉持「全國水環境改善計畫」精神，工程導入環境友善措施，從規畫設計到後續施工皆以干擾最小化施作，除了改善鋪面與設施環境外，更辦理生態檢核、保留多數基地內既有喬木、改善珍貴老樹棲地，並於施工過程中畫分敏感區域縮小擾動範圍，同時增加透水面積、新植台灣原生種及誘蝶、誘鳥植栽等，融合在地生態兼具美感與安全，並滿足社區市民朋友休閒需求。

市府城銷處表示，過去西雅公園與台溪親子公園因遭人任意堆置雜物造成環境髒亂，並存在著原鋪面凹凸破碎、缺乏無障礙設施與通行不易等問題，市府因此著手改善客雅溪大公園，於今年1月正式完成西雅公園及台溪親子公園改善工程。

城銷處說明，市府將西雅公園作為改善計畫的首部曲，共挹注4500萬元經費將環境優化升級，包含梳理原有植栽，營造老樹下休憩空間及設置地景式遊憩區。

二部曲台溪親子公園則是投入2600萬元經費，改善既有籃球場圍籬及場地，重整公園景觀設施並優化綠帶，讓民眾享有優質健康的社交場域。

城銷處指出，2座公園皆以通用設計為原則設置無障礙步道系統，配合景觀整治進行樹木梳理修剪、改善排水燈具等硬體系統設施，並改善人行道，是客雅溪沿岸公園串聯整合的第步，後續將接力改善天公壇公園，逐步實現客雅溪大公園的願景。