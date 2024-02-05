林哲熹在《還錢》中屬武打擔當，在沙包上貼蔡思韵的照片來練拳。（甲上娛樂提供）

賀歲檔電影《還錢》主題曲〈掏空〉由美秀集團創作演唱。（美秀集團 Amazing Show提供）

龍年賀歲動作喜劇《還錢》電影主題曲〈掏空〉由美秀集團創作演唱，單曲日前已數位上架，今5日接續推出完整版MV，陳柏霖領軍竊盜集團「4名大盜」，搞笑又不失帥氣的犯案動作演出，與超嗨洗腦旋律搭配得天衣無縫。

片中陳柏霖不僅和蔡思韵浪漫談情，還跟戲份好比「女二」的林哲熹有BL曖昧情愫，MV一開頭就是林哲熹抱住重心不穩的陳柏霖，兩人以下腰姿勢深情對望，更有陳柏霖不顧性命飛奔出去幫林哲熹擋子彈的重要場面，粉紅泡泡彩蛋滿滿。

電影《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等超強卡司，為《第九分局》新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔強強聯手的劫盜動作喜劇電影。美秀集團獲電影團隊邀約創作，承接導演王鼎霖「搶錢容易還錢難」的翻轉新概念，強勢推出主題曲〈掏空〉，以強烈電子節奏為基底，穿插充滿侵略性的合成器旋律線與打擊樂器，灑脫唱著：「愛過恨過被偷走的夢，全都還給我；哭過笑過帶不走的痛，留給你自由。」