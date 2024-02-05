新國會年後開議，立法院民眾黨團今開記者會，宣示針對國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律、居住正義、公民權利、勞工權益、醫護權益及世代共融，提出9大面向、23項優先法案，爭取跨黨派支持，實踐政見承諾。

立委黃國昌指出，國會改革應先修《立法院職權行使法》，建立國會聽證調查制度，以及強化人事同意權審查密度；第二，修《立法委員行為法》，強化立委利害關係迴避；第三，未來正副院長選舉比照地方議會規範，採取記名投票。

黃國昌表示，司法改革部分要求行政部門充實檢警調犯罪偵查能量，在黑金貪腐弊案查緝，必須要有法制化的武器，包含「不法關說罪」、「影響力交易罪」修法、「不法餽贈罪」修法，以及《揭弊者保護法》。

立委黃珊珊說，目前全國房屋量900萬戶左右，空閒未使用住宅高達117萬戶，全國空房率約13％，民眾黨團提出《促進全國住宅使用特別稅條例草案》，希望賦予出租免徵稅務，讓房價和租金趨於合理，同時提出《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，落實租賃市場透明化，完善租賃時價登錄制度。

立委吳春城說，高齡化、少子化都是全球第一，但政府對策只有「大撒幣」，因此民眾黨團提出《中高齡者及高齡者就業促進法》、修正《老人福利法》，幫助退休者重返職場，同時將其正名為壯世代。

立委陳昭姿說，台灣少子女化已是國安問題，政府也應將代孕納入《人工生殖法》立刻做；同時應將醫療和數位科技結合，推動《數位醫療發展條例》；護理師工作環境更應重新檢視，將「三班護病比」入法。

立委麥玉珍指出，為避免國人因就學、就業影響投票權利，應推動「不在籍投票」立法，且我國新住民人數增多，應推動《新住民基本法草案》，促進社會關懷新住民族群、了解新住民語言和文化內涵。

立委林國成則主張，修正《中小企業發展條例》，為基層人員調薪可以抵稅，把抵稅額提高，另外《工會法》已許久未修，《工會法》也規定警消不能組工會，《消防法》更忘了消防員沒有職業安全保障，因此應同步檢視。

立委林憶君說，政府近年多項特別預算法都以舉債支應，應檢討《預算法》「不定期或數年一次之重大政事」，讓特別預算不可以常態化；《財政收支劃分法》也20年未修正，期望修法擴大中央統籌分配款規模，劃一部份直轄市和縣市稅課收入，促使錢權下放，另建立「統籌分配稅款委員會」，提升地方財政紀律及開源節流的績效。

立委張啓楷表示，針對媒體改革，黨團主張推動《反媒體壟斷法》、《衛星廣播電視法》、《媒體議價法》，避免媒體受到政治或經濟干擾，讓媒體財務、股權及政府採購標案能夠公開透明，同時讓數位平台符合「使用者付費」及「新聞有價」兩大核心。