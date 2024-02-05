TPASS基北北桃1200都會通定期票上路滿半年，雖有效讓8％私人運具移轉至大眾運輸，不過運輸業者去面臨嚴重的駕駛缺額問題，「基北北桃公共運輸發展平台」在上周的工作會議，就針對定期票政策執行情形、財務調度、面臨問題及挑戰作討論，期盼讓政策可以穩定推動，持續嘉惠4市的通勤族。

「基北北桃公共運輸發展平台」於去年2月由4市交通局處共同成立，邀集產業界及專家學者擔任委員，協調推動各項公共運輸發展政策與方案，當時首要任務就是籌畫基北北桃1200都會通定期票，而該政策也在去年7月順利上路。

由於1200都會通定期票可在30天內不限次數搭乘基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道及公路客運，另享雙北市租借YouBike前30分鐘免費、桃園市租借YouBike2.0E以外車種則是前60分鐘免費，因此在去年上路以後至12月，總購票數達約311萬，去年底基北北桃大眾運輸每日運量約500萬人次。

新北市交通局長鍾鳴時表示，使用1200定期票搭乘大眾運輸的比例持續攀升至23％至30％。去年7到12月補貼款實支已近25億元，其中中央補助55％、地方自籌45％，且1200定期票補貼款每天都會由專戶撥付給業者載客收入，因此各市的財務狀況得否長期支應補貼，會是未來如何持續推動1200定期票的重大課題。

鍾鳴時說，1200定期票政策提升了大眾運輸運量，但駕駛員缺員情形仍日趨擴大，與會的委員均表示，對應運量持續成長，未來如何以技術移工方式增聘或調整路線以優化提升運輸效率，將是產業界的重要課題。另外，鍾也希望中央能夠依據不同區域的大眾運輸使用狀況，適當提高定期票預撥款比例。