屏東熱帶博覽會以泰迪熊為主題，彩稻更是熱門景點之一。（林和生攝）

屏東縣政府為歡慶龍年新春，精心策畫11條限定遊程，從一日玩、二日行及三日旅，讓旅人暢玩屏東景點。主題涵蓋「限定活動」、「朝拜祈福」、「客家文化」、「濱海樂活」、「喜迎春風」、「穆斯林友善」、「拾美步道、彩虹單車」等主題。

內容囊括藝術、人文、科技等新穎主題活動，為歲末即將到來的龍年送上豐富多彩的觀光饗宴，盛情邀請新年期間一同來屏東暢遊。

屏縣府交通旅遊處表示，為了滿足各年齡層不同需求，特別設計一系列豐富的春節推薦遊程。不僅能夠深度體驗在地文化，亦能重新探訪獨家的觀光景點，為遊客帶來全新的旅行體驗，其中包含「屏東燈節」、「奇幻大津」光影體驗、「好運龍來185雙層巴士」及、看海美術館的「落山風藝術季」等期間限定活動。

首先，一日遊來趟朝拜祈福之旅，上午先參訪「屏東玉皇宮」、「屏東慈鳳宮」及全台唯一「韓愈廟」，午後時光再前往「精明寶宮」、「車城福安宮」、「高山巖福德宮」等古老廟宇，感受悠久的信仰庇佑。

另外，亦可安排「濱海樂活」的二日遊，先到「東港東隆宮」觀賞王船，接著到「大鵬灣單車站」、「濕地公園」、「大小港邊．熱帶漁林」DIY體驗，下午前往「東源水上草原」及「旭海部落」感受多元文化，最後於「四重溪溫泉公園」體驗溫泉泡腳，舒緩身心，迎接新春的到來。

隔天前往看海美術館觀賞「落山風藝術季」，下午再到「屏東新龍社區」手作在地美食體驗，最後至期間限定的「屏東燈節」觀賞為期38天璀璨燈飾。

三日遊行程則推薦至備受矚目以可愛經典的泰迪熊為主題彩稻田「熱帶農業博覽會」，再到「屏東智慧農業學校」及「喜樂發發吾部落」參加期間限定市集，也可選擇搭乘「好運龍來185雙層巴士」等適合全家深度旅遊的各種景點。在體驗與探訪之中，深刻感受屏東生態之美，並更加理解人與大自然的共生共榮之道。

屏縣府交旅處呼籲，出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者。