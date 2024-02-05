立法院長韓國瑜日前因正副院長選舉後第一個上班日未到立院，遭綠營開酸，事後他在臉書發文稱，為求國會議事順暢與人事穩定，在外私下拜會請益，覓得合適的幫手。對此，前立委郭正亮不但跳出來證實，今（5）日透露更多與韓國瑜碰面的談話細節。

郭正亮昨在中天政論節目《辣晚報》表示，韓國瑜確實有在找立院秘書長，自己有與他見面、是見證人之一，今也在中天政論節目《大新聞大爆卦》透露，韓當時有找他、國民黨前立委曾銘宗等人討論立法院秘書長相關話題，他告訴韓，自己一定會幫他，如在面對黨團鬥爭，或是國際和兩岸情況，可扮演類似策略顧問的角色。

郭正亮解釋，立法院秘書長的工作，首先是要管好內部行政流程、各局處，且祕書長通常會是第一個到班的人，光是想到上班「就已經昏倒在地」；第二，在周二、周五的議事攻防上，立院秘書長必須在第一時間對議事規則做出最好解釋；最後，是進行協調。

在郭正亮看來，韓國瑜的政治靈敏度，以及議題攻防、協調能力都沒問題，同時，國民黨立法院黨團總召傅崐萁熟悉黨團鬥爭實際情況，且與民進黨立院黨團總召柯建銘熟識，傅能給予韓協助，韓所缺乏的是一個議事專家，因此找周萬來出任立法院秘書長，是個最好的選擇。