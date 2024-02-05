苗栗縣長鍾東錦接見表揚曾進發。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮攝影師曾進發，拍攝作品屢獲國際攝影大賽肯定，用相機拍下礦工生命的辛酸，榮獲「2023東京 TIFA 國際攝影賽」金牌獎，也以年輕人在水中拍婚紗作品，拿到「2023英國第十屆年度黑白攝影獎」流行類第3名。縣長鍾東錦5日接見表揚曾進發，並肯定他持續在藝術領域之中發光發熱。

縣長鍾東錦今天在縣府表揚曾進發，他表示，曾進發與他私交甚篤，其作品非常具有特色，多次獲得國際大獎肯定，稱得上是苗栗之光、台灣之光，曾進發也將兩幅作品贈送給縣長鍾東錦典藏。

國際攝影展常勝軍曾進發先生為苗栗竹南人，作品富含人文關懷與詩意，這次參加2023「東京TIFA國際攝影賽」新聞報導類別環境組，作品「地獄來的礦工」獲得金牌獎，拍攝主題是在印尼東爪哇伊真火山採硫磺礦的礦工。

曾進發說，該地景色優美宛如人間仙境，但卻有一群青壯年男子每天都冒生命危險到火山口採硫磺礦，賺取微薄工資，他們沒有任何防護措施、使用最簡單的工具，每天呼吸有毒氣體，導致他們的平均壽命不超過30歲，作品呈現出他們這種為家庭付出，堅韌不拔的生命力。

另幅「水中婚紗」作品，參加2023英國第十屆年度黑白攝影獎流行類，獲得第3名，曾進發表示，這件作品以新人在水中拍攝婚紗，呈現愛人水乳交融、永浴愛河的畫面，黑白攝影與他之前常獲獎的彩色攝影比賽不同，黑白攝影主題焦點容易集中，易於表達情緒張力。