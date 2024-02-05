宜蘭縣長林姿妙（右四）帶領貴賓們一起手作體驗。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）與議長張勝德（右）一同示範將祈願卡掛在祈願牆上。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會議長張勝德示範將祈願卡掛在祈願牆上。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為鼓勵民眾多加搭乘宜蘭公車、促進在地觀光發展，今年推出為期半年以公車運輸為主，結合礁溪與冬山河特色體驗、專屬伴手禮商家，提供以「宜蘭輕旅好行」主題為主的一套票、一公車、一條龍的一日遊行程；礁溪線與冬山線套票，分別為1200元與1299元，即日起可至「雄獅旅遊」官方網站購買。

「宜蘭輕旅好行」礁溪線、冬山線套票開賣 鼓勵搭乘大眾運輸

今（5日）由縣長林姿妙在國立傳統藝術中心舉辦「宜蘭台灣好行套票宣傳記者會」，現場有議長張勝德、縣議員林麗及黃定和等貴賓一同體驗手作活動，推廣套票宣傳。林姿妙說，鼓勵大家搭大眾運輸，節能、減碳、愛護地球，經濟又實惠，讓我們用宜蘭人認真打拚的精神，一起拚出宜蘭的好生活。

張勝德指出，希望遊客搭乘公共運輸來到宜蘭後，可轉換這2個套票行程，期盼將宜蘭目前六日普遍塞車的情況做一個改善，也希望交通部觀光署對於縣內的觀光路線部分能多給予補助，因各景點的連結性都需要公共運輸的配套措施，才能減緩塞車的窘境。

縣府交通處說明，此次套票分別為礁溪線與冬山河線的一日輕旅行行程，結合站點周圍的特色商家，提供一套票、一公車、一條龍的一日遊，如冬山河線以懷舊路線出發，搭配傳藝中心門票與園區手作體驗，今年還結合了村却國際溫泉酒店，提供更多元的服務。

另外，礁溪線則持續主打溫泉輕旅，包含了泡湯體驗及寒沐酒店下午茶等療癒溫暖行程；兩套票憑電子票券上的QR CODE 還能兌換專屬伴手禮，選擇多元，旅客們只需搭乘台灣好行公車就能遊歷沿線觀光景點，體驗最道地的宜蘭鄉鎮特色風景。

交通處表示，今年推行的套票已在雄獅旅遊上架優惠中，販售至5月31日止，有興趣民眾可至「雄獅旅遊」官方網站購買，冬山河線、 礁溪線，歡迎民眾一起乘坐台灣好行，享受公車之旅。