台鐵第422次列車2日因車廂「車長閥」遭旅客轉動，導致行經金崙站前時自動煞停。（蕭嘉蕙攝）（圖為示意照，非新聞當事人）

台鐵第422次列車2日因車廂「車長閥」遭旅客轉動，導致行經金崙站前時自動煞停，鐵路警察局花蓮分局獲報循線鎖定28歲謝姓男子，今午通知到案說明，謝男稱因睡過頭不及下車，一時情急出此下策，全案依違反鐵路法第68之1條函送法辦。

台鐵第422次、車型EMU3000新自強號列車，2日於台東金崙火車站時緊急停駛，經查為通道車門間緊急考克(緊急開關)遭旅客觸動所致，所幸無人傷亡，隨後由台鐵公司調派第708次及第168次列車接駁轉運。

鐵路警察局花蓮分局獲報，調閱車廂監視器影像，比對各車站入口畫面，鎖定28歲謝姓男子，今午間12點30分通知到案說明。

鐵路警察局花蓮分局偵查隊隊長林榮祥表示，謝男稱因睡過頭不及下車，故一時情急便將車廂間的車長閥轉動，致列車於金崙車站緊急停車。訊後將依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處新台幣1萬元以上100萬元以下罰緩，函移交通部裁處。

警方也呼籲旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，若有乘車過站的情形，應向台鐵公司列車長尋求協助，切勿任意開啟及操作各項站車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。