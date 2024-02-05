針對大陸近期上市公司大股東補充質押公告增多，如何看待市場整體質押風險，大陸證監會5日中午時分，以「答記者問」方式表明，大陸證監會引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行；會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。

大陸證監會強調，2018以來，證監會會同有關部門持續推進股票質押風險化解，滬深兩市股票質押整體風險明顯下降。

大陸證監會指出，截至2月2日，兩市股票質押市值占總市值的比重由2018年高峰時的10.51％降為3.38％，質押融資餘額由2.69兆元（人民幣，下同）降為1.59兆元，上市公司第一大股東質押比例超過80％的數量由702家降為227家。就今年以來的情況看，質押規模較去年年末還有所下降。

大陸證監會表明，今年年初至2月2日，滬深兩市共披露大股東補充質押公告106單，較去年同期確有一定增加。但是，補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不會導致強制平倉。

大陸證監會還稱，將引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從滬深兩市資料看，今年以來股票質押違約強平金額合計為2740.32萬元，占市場日成交額的比重很小。證監會會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。