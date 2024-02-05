藝人曾莞婷出道多年演出多部8點檔，其中以飾演惡女角色「郭佳佳」為代表作，精湛演技被封為「本土劇女神」，而近年來她轉戰綜藝、電影圈發展，也不時會經由社群與粉絲分享生活；日前她分享日常美照，但拍完照後她才發現背心兩邊的肩帶都滑下來了，讓她直呼：「為什麼都沒人告訴我衣服沒穿好！？ 」

曾莞婷今（5）日曬出日常生活照，照片中可見曾莞婷穿著淺灰色休閒套裝，坐在躺椅上看著遠方，不過值得注意的是，她的背心兩邊肩帶全都滑落到手臂，加上背心低胸設計，讓她的好身材一覽無遺，而她也在文案中寫道：「為什麼都沒人告訴我衣服沒穿好」。

貼文曝光後，不到3小時便吸引破萬人朝聖，紛紛留言：「這樣穿很好」、「年前給粉絲的福利吧」、「衣服也穿太好了吧」、「還好沒有整個掉下來」而有網友說她是故意這麼被拍時，她則笑回「真的不是」。

事實上，曾莞婷雖已一段時間為拍攝8點檔，不過她依舊相當忙碌，除了要經營保養品副業，目前也正在攻讀世新大學研究所，預計將在在6月畢業。