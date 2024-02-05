縣府祕書長李安妤（左）向衛福部社會及家庭署組長簡杏蓉（中）介紹新湖區社福中心辦公室等相關設施。（羅浚濱攝）

新竹縣新湖區社會福利服務中心原本與新埔區社福中心合署辦公，縣府建構全面社會安全網，由湖口鄉公所無償提供嘉興社區活動中心做為新湖區社福中心，辦理修繕工程完成，5日由縣府祕書長李安妤、衛福部社會及家庭署組長簡杏蓉等人熱鬧揭牌啟用，就近提供新豐、湖口民眾更便利友善的社福服務。

李安妤感謝湖口鄉前鄉長林志華及鄉長吳淑君，免費無償6年提供這麼好的場所，作為新湖區社福中心館舍地點，也感謝衛福部補助250萬元修繕經費，啟用後希望提供新豐和湖口鄉親更完整的社福服務。

李安妤指新竹縣目前布建5處社福中心，衛福部補助33名社工和5名督導，希望社福中心成為社區窗口，有需要的民眾來即使是非社會處業務，社工也能憑專業評估求助家庭或個案的需求，連結轉介相關資源，整合縣府跨局處一起協助。

衛福部社會及家庭署組長簡杏蓉表示，衛福部自2017年起配合行政院強化社會安全網計畫，在全國已布156處社會福利服務中心，約以每15萬至20萬人建1處社福中心，同時補足相關社工人力，很高興和大家一起見證新湖社福中心的啟用。

社會處長陳欣怡表示，新湖區社福中心自2020年聘有專業社工人員提供福利服務，截至去年底已提供新湖地區弱勢家庭關懷、辦理社區宣導活動、團體活動及接受社會福利諮詢等服務超過3000人次。

陳欣怡說，未來新湖區社福中心除原有的弱勢家庭服務外，將積極與在地資源合作，設立兒少照顧據點、辦理親職教育、惜食冰箱及設置定點臨托等更多元服務，持續貫徹縣長楊文科老中青幼通通照顧的政策，造福更多鄉親。