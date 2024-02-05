因為施工單位的便宜行事，基隆市信義區教孝街單號側的綠底人行道，每到雨天就滑溜不堪，並曾造成多人滑倒。市議員何淑萍與市府工務處協調，刨除綠底部分，僅留人行道標注。（何淑萍服務處提供／張志康基隆傳真）

因為施工單位的疏失，4日晚間基隆市東信國小前的路面有許多玻璃砂，造成途經騎機車的民眾滑倒，市議員陳宜請環保局清潔隊協助，直到晚間10時左右，才完成路面的清掃。（陳宜服務處提供／張志康基隆傳真）

因為施工單位的疏失，4日晚間基隆市東信國小前的路面有許多玻璃砂，造成途經騎機車的民眾滑倒，市議員陳宜請環保局清潔隊協助，直到晚間10時左右，才完成路面的清掃。（陳宜服務處提供／張志康基隆傳真）

因為施工單位的疏失，4日晚間基隆市東信國小前的路面有許多玻璃砂，造成途經騎機車的民眾滑倒，市議員陳宜請環保局清潔隊協助，直到晚間10時左右，才完成路面的清掃。（陳宜服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市信義區教孝街鄰近深美國小，為了讓學童能夠安全行走，市府設置了綠底人行道。但後續因為施工，業者在恢復原狀時便宜行事，改用不防滑的塗料，釀成多名民眾跌傷。市議員何淑萍邀集各相關單位會勘，5日起市府刨去綠底部分，改標注人行道，以維護民眾安全。

基隆市信義區教孝街1巷到3巷單號側長年以來沒有人行步道，因為鄰近深美國小，為維護學童上下課的安全，市府畫設了綠底人行道。原本是一項美意，但先前因為當地曾進行中華電信及汙水處理相關工程，廠商在恢復時，卻便宜行事，運用普通的綠色不防滑的塗料，造成多名當地的民眾行走時滑倒。

當地的孝賢里里長莊琬琳邀請市議員何淑萍協助，邀集了相關單位進行會勘。何淑萍指出，市府畫設的綠底人行道原意是希望透過更明顯的畫設，讓往來的駕駛人注意行人的安全。不過孰料後續施工的業者在恢復道路狀況時，便宜行事採用了不透水、不防滑的綠色塗料，反倒導致多位民眾不慎在下雨天時滑倒。

何淑萍日前與市府工務處在現場會勘，除痛斥廠商便宜行事，導致民眾受傷外，也與工務處協調，將現場人行道的綠底部分刨除，僅在柏油路面上標注人行道，以確保在地民眾的安全。

無獨有偶，4日晚間在信義區東信國小前，也發生機車騎士滑倒的意外，市議員陳宜在接獲民眾反映趕到現場，發現原來是自來水公司施工，但卻在路面遺留了大量的玻璃砂，又因為這兩天基隆陰雨綿綿，夜間的視線又不良，造成附近的民眾行經時滑倒。

陳宜便緊急敦請環保局清潔隊協助，派出多名人員在現場打掃，避免途經當地的民眾發生危險，直到晚間10時左右，才順利排除這個問題。陳宜也感謝清潔隊的同仁協助，確保附近民眾的安全。