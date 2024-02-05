穩懋今天舉行法說會，受惠於智慧型手機需求回升，穩懋2023年第4季合併營收為48.68億元，季增176%，年增38%，營業毛利為14.33億元，季增56%，年增82%，由於產能利用率持續提升，單季合併毛利率為29.4%，季增7.3個百分點，年增7.2個百分點，營業淨利為6.39億元，季增812%，年增2991%，營業淨利率為13.1%，季增11.4個百分點，年增12.5個百分點，產能利用率上升60%，單季稅後盈餘為3.85億元，季增1031%，年增1038%，單季每股盈餘為0.91元。

就產品組合來看，2023年第4季Cellular占比45%到50%；Infra約20%到25%，WiFi約5%到10%，其他約占22%。

穩懋2023年合併營收為158.36億元，年減14%，營業毛利為34.69億元，年減27%，合併毛利率為21.9%，年減3.9個百分點，營業淨損為5600萬元，營業淨損率為0.4%，年減8.5個百分點，稅後虧損為8000萬元，每股淨損0.19元。

2023年折舊費用為46.21億元，資本支出為32.09億元，平均產能利用率為45%。