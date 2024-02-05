農曆春節過後迎接第一檔主題周，臺北富邦勇士將在2月17日、2月18日在主場與大家見面，兩日分別迎戰福爾摩沙夢想家及新竹御頂攻城獅，勇士將聯手多家韓國暢銷知名品牌，如近期推出首款AI新手機「Galaxy S24 旗艦系列」的SAMSUNG、全球銷量第一韓國泡麵品牌三養火辣雞麵、近期簽下韓韶禧為代言人的樂天初飲初樂燒酒、韓國國民洋芋片品牌的好麗友ORION ，以及即將在21日上市新款沁涼薄荷風味喉糖的利口樂獨家讓勇士粉絲搶先拿到。勇士攜手眾多品牌並結合傳統遊戲打造「歐巴~撒郎嘿勇사랑해요」主題周，韓流風潮將席捲和平籃球館！

因應寒流來襲，勇士主場也將掀起一股「韓」流，來到勇士主場，眾多精美進場好禮將提供給球迷，兩日進場皆可獲得利口樂草本喉糖、初瓦韓式料理調酒第二件五折券、主視覺加油手舉牌，凡於17日進場球迷還可拿到勇士暖心暖手暖暖包，18日則贈送暈頭轉向比爾車用香氛夾。

17、18日特別邀請韓國啦啦隊女孩남민정南珉貞、조연주趙娟週、이정윤李貞潤、임은비林恩備來台與球迷互動；17日開場表演由年度啦啦隊Fubon Angels帶來精彩演出，18日則由남민정南珉貞、조연주趙娟週、이정윤李貞潤、임은비林恩備，與Angels李晧禎一同精心準備神秘表演，要將韓式應援帶進勇士主場！賽前神預測兩日各抽出三名幸運兒分別可獲得市值27,900元的SAMSUNG Galaxy S24、9,900元的Galaxy Watch6 40mm藍牙智慧手錶或7,490元的Galaxy Buds2 Pro，勇士鐵粉千萬不能錯過！

本檔韓國主題周，場外攤位結合韓國傳統遊戲規劃勇士出任務，於「勇士們來真的」在攤位體驗運用Galaxy S24 旗艦系列拍照Ai修圖就可以獲得SAMSUNG所提供的精美小物；來到「歐爸撒郎嘿」攤位使用韓國傳統表演扇完成指定任務，即可兌換韓國三養火辣雞炒麵。

至「森呼吸響應援」挑戰韓國傳統遊戲抓石子成功者，可獲得利口樂瑞士草本喉糖(沁涼薄荷風味)；於「初哇嘿呦」闖關改良版韓國遊戲投壺成功者，有機會帶走初飲初樂韓韶禧限量燒酒杯；參與「I·SEOUL·U我有預感」挑戰爬梯子則有機會拿到韓國ORION好麗友預感香烤洋芋片與ORION好麗友魷魚花生球；當天完成闖關活動集點，還有機會兌換初瓦韓式料理柚香柚甜冰茶乙杯，數量有限換完為止。

兩日中場活動「天生一對」、「一心一意直到永久」挑戰成功者將送出由初瓦餐廳與樂天初飲初樂好禮；18日賽後更規劃球星簽名會活動，由勇士歐巴周桂羽、曾祥鈞、吳永盛、洪楷傑、陳范柏彥陪伴大家渡過賽後時光。

另外，本次王品韓式餐廳初瓦韓式料理特別祭出加菜活動，去到初瓦韓式料理除了能一次吃到征服全球的三大K-food(最韓泡菜鍋、原汁韓味烤肉、超夯半半雞)，憑2月17日或2月18日主題日門票至初瓦韓式料理，並消費滿新台幣1,499元者，免費贈送起司爆鍋容熔岩蒸蛋，初瓦韓式料理的IDOL美味，一吃入坑。「歐巴~撒郎嘿勇사랑해요」主題週，勇士歐巴們就在主場等你們來！