藍營議員黃敬平說，按于北辰的邏輯，台南市今年的春聯「龍喜利來」不就等於「全死」或「弄死你啦」，更觸霉頭？更要下架？（黃敬平提供）

桃園市長張善政今年送出的春聯題字「龍來桃喜」，遭無黨議員于北辰批評音似台語「攏來討死」，遭長輩退貨，藍營議員黃敬平則聲援市府，斥于想帶風向，稱自己在基層都不曾聽聞，「我們客家人也沒這些忌諱」，也提到照于的邏輯，台南市春聯「龍喜利來」不就等於「攏死哩(你)啦」，桃市府則尊重不同想法，但仍呼籲過年應存好心說好話。

于北辰在臉書發文，貼出張市府送出的2024「龍來桃喜」甲辰新春納福春聯提到，里長反映老人家不喜歡春聯的台語諧音，服務處拒絕放春聯供民眾索取，文章一出引起熱議。

黃敬平也在臉書駁斥，指自己不但沒有接獲及聽說過這種反應，「我們客家人也都沒這些忌諱！」已有很多社區大樓、民眾家家戶戶都已貼上新春聯，他強調「龍來桃喜」春聯，寓意龍年到來桃園就有喜，桃喜等於討喜，就像大家都喜歡沾沾喜氣，「歡迎民眾趕快來敬平的服務處索取春聯回家張貼！」

黃敬平提到，桃園是客家大市，「龍來桃喜」不論從台語或客語發音，都不是于北辰想帶風向的唸法，諷刺于恐是眷村的純外省籍，不諳台、客語才會誤解，直指若按于的邏輯，台南市今年的春聯「龍喜利來」不就等於「全死」或「弄死你啦」，不就更觸霉頭？更要下架？

黃敬平說，春聯本是過年吉祥品，若心存善意看待，自然就是討得好彩頭，而非大過年的卻想討個不吉利，于的說法就像蘇軾與佛印一樣，明明是六根清淨、我佛慈悲，有人卻硬說是一坨牛屎，只是為了政治化而突顯其有失文化及格調，過年期間操作這種惡意的諧音，極不妥適。

新聞處長羅楚東則解釋，今年「龍來桃喜」春聯是由年輕藝術家王鈺權揮毫創作，提詞則是包含希望桃園越來越好、大家都來桃園等雙重意涵，自從發布以來，獲得許多正面迴響，認為書法家揮毫極具美感，文字提詞的創意，也很符合桃園年輕形象。

羅楚東表示，「桃喜」音取自「討喜」，難道以後連「討喜」兩字也不吉利？過年說吉祥話，也要存好心，心裡覺得桃園是討人喜歡的，看起來就是討喜。有個別人士不抱持這種想法，市府也尊重。