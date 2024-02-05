鹿谷鄉農會茶業中心每次停車不限時間只要100元，比溪頭停車場1日收費上限180元還優惠。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣溪頭、杉林溪線是春節熱門風景線，不過溪頭停車空間僅1300多格，為了避免往返溪頭唯一聯外道路縣道151延溪公路大塞車，春節期間實施滿場導引，且11日至14日鹿谷鄉農會茶業中心設停車中繼站，只要支付100元停車費，就能免費搭接駁車前往溪頭。

溪頭停車空間僅1300多格，春節期間實施停車場滿場導引，避免溪頭唯一聯外道路縣道151延溪公路大塞車。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華5日在縣務會議中指示，春節即將到來，南投燈會每年都會吸引近500萬人次來南投市賞花燈，溪頭、日月潭、清境等旅遊景點都是國人春遊熱點，其中溪頭更是民眾健行聖地，因應春節旅遊，啟動溪頭廊帶（縣道151）交通管理計畫，提供溪頭停車預警資訊、接駁及導引等多元方案疏導車流。

許淑華說，依往年數據推斷，因應大年初二起湧現出遊車潮，縣府商議鹿谷鄉農會茶業中心設停車接駁站，大年初二、11日起每天上午9時至下午5時20分，每30分鐘提供大客車免費轉乘接駁服務，

而且每次停車不限時間只要100元，比溪頭停車場還優惠，呼籲民眾多利用接駁服務減少塞車不便。

南投縣交通管理所表示，春節期間溪頭自然教育園區小型車停車費1日收費上限為180元，鹿谷鄉農會茶業文化館停車場收費每次100元，縣府透過CMS電子看板隨時公布溪頭停車場資訊，當溪頭停車位低於120格以下啟動「滿場預告」，低於70特以下啟動「滿場導引」，導引民眾轉往鳳凰谷鳥園、瑞龍瀑布等其他景點遊憩。

南投縣警局指出，春節期間清境合歡山、日月潭、南投燈會、竹山紫南宮、溪頭都是熱門旅遊景點，將加強周邊幹道交通疏導，若停車場8成滿將透過廣播、CMS等告知，依大數據分析，建議前往溪頭、清境民眾避開上午9時至下午2時尖峰時刻，日月潭一日遊建議上午10時前抵達，住宿客則建議下午5時後抵達，避開車潮。