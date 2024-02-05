2天前才剛舉行落成啟用典禮的台南市仁德運動公園特色遊具區，傳出繩索遭用力拉扯鬆脫，沙坑內也疑似被丟入鏽鐵片、美工刀片等物品，仁德區公所從5日起暫時關閉檢修。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

2天前才剛舉行落成啟用典禮的台南市仁德運動公園特色遊具區，傳出繩索遭用力拉扯鬆脫，沙坑內也疑似被丟入鏽鐵片、美工刀片等物品，基於安全起見，仁德區公所從5日起緊急關閉檢修，還將裝設監視器及照明設施後，預定本周四重新開放。

據了解，仁德運動公園特色遊具區斥資1240萬元打造，因結合地方早期知名的製糖產業，採五分車意象設計，本月3日上午正式對外開放後，獲得附近居民迴響熱烈。

不料，才剛啟用不久，即有民眾在臉書貼文，指疑似有人惡作劇在沙坑亂丟物品，有家長在遊戲場撿到鏽鐵片、貝殼碎片，還有家長撿到美工刀片，十分危險。

仁德區長黃素美指出，公所陸續接到家長反映後，基於安全起見，從今天凌晨起暫時封閉遊具區，現場除已拉起封鎖線提醒民眾不要進入外，也會檢修遊具區繩索鬆脫部分，以及沙坑將全部重篩，最後再請專業單位進行安全認定。

此外，現場還將加裝監視器，並安裝照明設備，讓孩童夜間遊玩時能夠更安全，預計周四完成並開放。