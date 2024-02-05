英國男子克拉克（David Clarke）繼承了一筆10萬英鎊（約新台幣395.6萬元）遺產，不過他認為自己有足夠的金錢生活，將遺產交由12名陌生人決定如何使用，希望促進社區發展，最終這群人決定將這筆費用捐給4個社區慈善基構。

英國廣公司（BBC）報導， 34歲利物浦男子克拉克繼承一筆10萬英鎊遺產，但他認為自己有足夠的金錢支撐生計，決定將這筆遺產捐出，應對利物浦最貧困區域的貧富不均問題，他說他一直希望社區居民有更多力量，因此決定讓社區居民自行決定如何處置這筆意外之財。

'I let 12 strangers give away £100k I inherited' https://t.co/7kodO34bQe — BBC News (UK) (@BBCNews) February 3, 2024

克拉克於去（2023）年7月寫信給當地600位住戶，最終只有40人回信，他再從中隨機挑選12人，他說：「我想多數人以為是詐騙。」

克拉克對12人訂下的規則是這筆錢不能分給自己。

他說12名陌生人討論如何使用這筆錢的過程相當「激動人心」，人們非常「認真」、「充滿熱情」地討論，最終決定將這筆費用用於改善當地貧窮及不平等，並且將10萬英鎊平均分配給包括兒童慈善機構、學校網絡、信託基金等4個不同機構。

參與討論的查洛娜-埃克（Lindsay Challoner-Eke）形容克拉克是非常「謙遜」、「真誠」的人，對於能夠參與這場活動感到自豪，讚嘆能夠直接提供幫助的力量「相當驚人」。

克拉克表示他相信「民眾的力量」，以及當地人對社區的智慧及了解，「比起待在我的帳戶，現在這筆錢帶來更多好處」。