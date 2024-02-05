台中市食品藥物安全處抽檢冷凍國產台糖安心豚梅花肉片發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，國民黨立委徐巧芯提到，台中市政府對外公布是檢驗6次，實際上是22次；對此，民進黨立委林俊憲表示，感謝巧芯提供一個重要資訊，台中市食安處驗了22次，那就怪了，為什麼中市府要對外說只驗了6次？

林俊憲說，剩下的16次結果呢？有檢出的話，為何不公布？零檢出的話，不公布，那就很值得討論動機了。

林俊憲表示，台糖豬肉事件發展到現在，昨天台糖已經會同食藥署針對同批肉品抽驗45個樣本，零檢出。今天再公布3個同來源場、同屠宰場、同日屠宰、分切及包裝肉品的樣本，還是零檢出。

林俊憲指出，所以剩下的疑點，就在那包被台中市府驗了22次的「天選之肉」了，消失的16次結果，請盧市長馬上出來公開說明，雖然不是台中市的6個國民黨立委所提供，也不知道巧芯怎麼獲得市府內部獨家消息，「但我相信以巧芯在國民黨內的地位，22次這個資訊絕對可靠，對吧？」