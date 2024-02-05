今年新北小提燈「鴻運龍來」(好運攏來)，造型為神龍頭燈結合小朋友最喜歡的翼手龍及霸王龍，可以頭戴、穿戴、提拿及擺飾等多種玩法，只要輕輕搖動，立即游動起來，還可以獨立成為個別小燈，象徵「鴻孕當頭」、「好孕(運)連連」。

特別版財神造型的「龍泰大吉」(攏賺大錢)小提燈，手捧元寶(財到)、頭頂銅錢(頭頂有錢)，拉動元寶時龍翅會跟著拍動(翅蝠賜福)，龍頭並可前後搖擺，應允心想事成。特別的是，「龍泰大吉」小提燈還是一個存錢筒，可以聚財納福，龍的尾巴高昂，意謂後勢看翹，與普通版小提燈皆延續以現有手機、手電筒等各式燈具做為光源，兼顧環保及傳統。

民政局表示，「鴻運龍來」新北小提燈將於2月16日於新北燈會現場首發3000份，各區公所也將於2月23日、24日以多點、多時段方式陸續發放，總計發放12萬份；特別版「龍泰大吉」小提燈則於臉書活動抽獎，即日起至2月9日止在「新北民政保平安」粉專活動貼文按讚留言即可參加抽獎，限量100份；2月16日燈會開幕直播按讚留言再抽200份，24日元宵節當天燈會現場再發1000份。

民眾可至民政局網站查詢「2024新北燈會」相關資訊及小提燈發放資訊，或下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。