日本唱跳男團三代目J SOUL BROTHERS from 放浪一族（簡稱三代目JSB），出道至今已邁入第14個年頭，站穩日本代表性國民天團之一的地位，主唱今市隆二為了感謝粉絲長久以來的支持，確定在3月17日於Zepp New Taipei首次舉辦海外粉絲見面會，曾合作過的師兄放浪兄弟AKIRA及老婆林志玲，也盡地主之誼歡迎師弟來台。

三代目JSB於2019年發行的音樂錄影帶〈White Wings〉及〈凜冬之空〉，找來AKIRA和林志玲婚後首次攜手演出，浪漫動人的劇情搭配上三代目JSB的舞蹈與優美的歌聲，為作品增添了不少話題。這次今市隆二要來台，AKIRA特別在忙碌之餘捎來了替師弟打氣加油的留言，盼活動美好成功，跨越物理距離及文化隔閡，接續起未來無限的可能性。

三代目JSB和台灣關係淵源頗深，團員們皆已來台多次，僅只有今市隆二是首次來台，他表示來台灣是一直以來的夢想之一，終於能藉由此次見面會實現，也很期待在活動上能見到台灣粉絲，並提前錄製了一段問候影片向台灣粉絲們打招呼，活動也將會為大家帶來與演唱會截然不同的表演及互動交流。