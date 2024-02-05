春節旅次特性一覽表。（新北市交通警察大隊提供）

春節國道措施。（高速公路局提供）

今年農曆春節連續假期自2月8日起至2月14日，為期7天，新北市交通警察大隊為維持春節連續假期交通順暢，參照往年交通狀況並依據民眾連續假期返鄉、採買年貨、出遊及收假返回工作崗位等尖峰時段，規畫交通疏導勤務。

假期前1日（7日）至除夕當日（9日）及初二（11日）為返鄉車流尖峰時段，新北警將針對國道高速公路、快速道路及重要聯外道路周邊加強疏導。連假期間8日至14日高速公路0至5時暫停收費，新北交大提醒用路人養足精神後多加利用。其他管制措施請參考交通部高速公路局「春節連續假期國道交通疏導措施」。

春節前1周至除夕當天，將陸續出現年貨採買車潮，新北警呼籲民眾於賣場停車場滿場無法進入時，勿占據道路等候。新北警已與各大型賣場業者協調實施停車場滿場機制、加強管制，並將針對妨害通行或違規停放之車輛加強驅離及取締。

大年初一（10日）至初五（14日）通往本市知名觀光地區、宗教廟宇、休閒遊憩據點等主要道路將出現大量車人潮，預估交通車流量相當大，因受限於地形及聯外道路狹窄，極易造成行車速率減緩或交通壅塞。另國道5號石碇及坪林交流道將於初一（10日）至初三（12日）每日5時至12時封閉南向路口，欲前往宜花東地區旅客，建議行駛台9線、台2線或106乙線做為替代道路。

初四、五（13、14日）將湧現收假車潮，新北警呼籲用路人善加利用高速公路1968 App查詢路況，並收聽警察廣播電台掌握路況資訊，以行駛替代道路避開壅塞路段及時段。