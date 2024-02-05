朱立倫今下午率立院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘及組發會主委許宇甄，前往立法院拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。（李奇叡攝）

國民黨在總統大選中失利，台大教授左正東、淡大教授李大中等多名學者今提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，希望國民黨能夠實現青年接棒等目標。對此，國民黨主席朱立倫表示，改革方向黨內都在推動，而這幾年國民黨也能提出更多優秀年輕人，盼未來各地基層，國民黨能有最多的年輕世代。

朱立倫今下午率立院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘及組發會主委許宇甄，前往立法院拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。

朱立倫受訪時，針對學者連署倡議表示，這些改革方向都是黨內全力在推動的，也非常謝謝他的好朋友和教授們共同提出的建議，包括國民黨一定要更年輕。

朱立倫說，過去這幾年國民黨不斷地能夠提出更多優秀的年輕候選人，而韓國瑜進到立法院的時候是35歲，他當時則是37歲，都是30幾歲。

朱立倫強調，現在立法院最年輕的黨團是國民黨，最多年輕國會議員的黨是國民黨，希望將來在各地的議會、基層，國民黨都擁有最多年輕時代，「我們需要開放一個政黨，讓更多的民眾的意見能夠參與」。

朱立倫也提到，今天拜會韓國瑜，與其交換意見，也傳達國民黨巡迴各縣市時聽到的基層反應，要加強對政府監督，因此拜託韓國瑜盡快改革、一一落實，把民眾關心的民生法案放做優先法案。而15縣市長有非常多地方關係重大建設方案，年後也會拜託韓國瑜一起座談，一起推動所有地方重大建設，讓民眾關心的重大建設跟議題落實。