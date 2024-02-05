農曆春節將近，遠百竹北從2月7日至2月21日推出祥龍賀新歲檔期，為返鄉團聚、出遊走春的顧客安排一系列的龍年限定活動，重頭戲新春福袋最大獎為市值6位數的電動機車，過年期間有多重優惠，讓民眾無痛消費喜迎新春。

好康「龍」底家！遠百竹北指APP會員百貨服飾當日單筆滿5000元送500元、當日累計滿3萬元再加送300元；保健器材／BOSE當日單筆滿5000元送500元；大家電當日單筆滿1萬元送1000元；小家電首十日當日單筆滿5000元送500元。

消費者持10大銀行百貨服飾單筆分6期刷滿6000元送200元、刷滿1萬元送400元，3C／MUJI單筆分6期刷滿1萬元送500元，1F國際精品再加碼首12日單筆分6期刷滿1萬元送800元。

遠百竹北並與縣府社會處合作舉辦年菜募集活動，為期三週共募得價值近5萬元的年菜套組，並由遠百竹北徐為興店長代表捐贈給社會處長陳欣怡，讓有需要幫助的家庭得到溫暖迎接即將到來的新年。

遠百竹北大年初一推出祥龍賀歲福袋，憑全館當日單筆消費滿888元以上發票及現金1000元即可購買福袋一只，就有機會抽中價值10萬元以上的eMOVING電動機車、Dyson三合一空氣清淨機、iPad mini等十項好禮。

初二邀請專業古箏達人沐姑娘，結合小提琴演奏，來場中西樂器精彩絕倫的音樂饗宴、當天憑全館單日單筆消費滿1688元以上發票，還可兌換龍年最應景的好運龍鬚糖乙份；初三筊杯挑戰賽、初四魚躍龍門沙包挑戰賽、初五迎財神有財神爺開運繞進、擲骰挑戰，當天適逢西洋情人節，安排愛神邱比特一早在大門口迎接入館的貴賓。

年後首周有小朋友最愛的「微笑恐龍俱樂部」，邀請在地爬蟲及昆蟲工作室聯合舉辦生態教育展覽及販售，一同認識微笑恐龍「守宮」，每日都有不同主題的教學課程，歡迎有興趣的小朋友來報名；最後天穿日則由新瓦屋花鼓隊帶來的精采遊行為祥龍賀新歲檔期劃下完美的句點。