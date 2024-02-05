艾力克斯派帝佛（左一）、艾倫瑞奇森（左二上）、亨利卡維爾（左二下）、希羅范恩斯提芬（右二）、亨利高汀（右一）眾型男演出《非紳士特攻隊》。（采昌國際多媒體提供）

「英國鬼才名導」蓋瑞奇強勢回歸！這回他攜手《神鬼奇航》系列的「金牌監製」傑瑞布洛克海默，帶來年度爆爽動作強片《非紳士特攻隊》，引領觀眾一窺二戰時期，當英國遭受德國猛烈攻擊時，首相邱吉爾如何打造秘密諜報組織，不擇手段反轉局勢。預告當中，可以看到《超人：鋼鐵英雄》男主角亨利卡維爾再度領銜主演，更集結「天菜級」豪華卡司共組機密特攻隊，手持槍砲彈藥上演讓人大呼過癮的爆爽行動！

曾經執導《紳士密令》、《玩命鈔劫》、《福爾摩斯》系列的鬼才名導「蓋瑞奇」，攜手億萬票房監製「傑瑞布洛克海默」，帶來最新戰爭動作強片《非紳士特攻隊》。本片改編自二戰時期真實故事，描述當年德國一一攻陷歐洲各國，連英國都在德國的連續攻擊之下，幾乎快要淪陷；當時的英國首相邱吉爾，在掌握珍貴情報、有望反攻德國後，下令組織一批不為人知的機密特攻隊，要他們「不需紳士！不擇手段！」都要帶著必死決心，成為拯救英國戰況的關鍵！

在今日公開的《非紳士特攻隊》首支預告當中，可見亨利卡維爾一改過去形象，蓄起大鬍子，一邊大吐舌頭，一邊瘋狂掃射，反差詮釋粗魯隊長，令人相當驚喜！此外，從中還能看到《玩命關頭X》艾倫瑞奇森、《玩命關頭：特別行動》艾莎岡薩雷、《瘋狂亞洲富豪》亨利高汀、《沙丘》巴布斯奧盧桑莫昆等天菜級演員，共組「瘋瘋癲癲」的特攻隊，隨手把玩手榴彈、開槍不眨眼地瘋狂掃射，更有大場面海上爆破。以流暢的動作場面，為觀眾帶來爆爽觀影體驗，而他們又會祭出什麼大招來扭轉劣勢？絕對值得觀眾們進戲院，好好享受這部年度動作強片！