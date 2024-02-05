周一日經225指數收盤上漲196.14點或0.54%，為36354.16點。在225檔個股中，有167檔股票上漲，56檔下跌。東證一部指數升17.03點或0.67%，為2556.71點。

汽車製造商成為日圓下跌的最大受益者。上周五的美國就業數據，強過預期，並打壓了聯準會提早降息的預期，美元走挺，日圓貶時。而本國貨幣的貶值會提升出口商的海外收入價值。

豐田汽車升1.37%，報2992日圓。日產也升3.31%，本田上漲2.97%，特別依賴美國銷售的馬自達，股價躍升4.1%。

周一亞洲交易時段，美國長期國債殖利率飆升至4.1%。受此提振，美元在周一一度站上148.82日圓，為去年11月以來首見，

野村證券股市策略師Maki Sawada說，儘管美國長期國債殖利率上升到了4%以上，華爾街股市的上漲卻給日本股市投資者帶來了信心。她預測日經在本周將約在3.6萬至3.65萬點之間交易。

她說：「對日本股市的希望，包括從獲利到企業治理改革，再到通縮的結束，這意指著投資人非常清楚市場的穩固基礎」。

周一的財報公布，造就一些贏家和輸家。住友化工在下調獲利預期之後，股價暴跌逾7%，成為日經指數跌幅最大的成份股。

另一方面，松下控股(Panasonic Holding)在公布獲利增長之後，股價升4.6%。

三井不動產(Mitsui Fudosan)大漲6.57%；此前據英國金融時報報導，美國為全基金Elliott管理呼籲該公司推出價值1兆日圓的股票回購計畫。