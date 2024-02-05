宜蘭縣長林姿妙（前排右四）前往親水公園聽取工商旅遊處的進度報告並表示，期望宜蘭溫泉產業能均衡永續發展，縮短親水公園夏、冬淡旺季遊客差距，活化親水公園，帶動周邊觀光休閒產業發展。（吳佩蓉攝）

溫泉資源探勘結果，顯示冬山河親水公園東南側地區具有溫泉開發潛能。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣將誕生第4個溫泉區，縣府與各界公私單位歷經數年努力，終獲交通部觀光署核定冬山河親水公園溫泉區管理計畫；縣長林姿妙今（5日）前往親水公園聽取工商旅遊處的進度報告並表示，期望宜蘭溫泉產業能均衡永續發展，縮短親水公園夏、冬淡旺季遊客差距，活化親水公園，帶動周邊觀光休閒產業發展。

工旅處表示，「礁溪溫泉區」、「蘇澳冷泉區」及「員山溫泉區」分別於2010年及2014年獲交通部核定，縣府為了均衡縣內溫泉產業永續發展，並優化冬山河親水公園，在總量管制永續經營、公平性、及不與民爭利等原則前提下，編列縣款1700萬元執行冬山河親水公園溫泉資源探勘調查及溫泉區畫設案。

工旅處進一步說明，其溫泉資源探勘結果，顯示冬山河親水公園東南側地區具有溫泉開發潛能，完成的探勘井井深800公尺、泉溫為52.4℃、pH值為7.1，泉質分類屬於中性碳酸氫鹽泉；抽水試驗估計安全出水量為每日336立方公尺(CMD)。

完成探勘作業後續於2012年5月將「宜蘭縣溫泉區管理計畫-新增劃定：冬山河親水公園溫泉區」草案報請觀光署審查，期間觀光署開了2次審查會議，並於今年1月11日完成核定。

依「溫泉區管理計畫審核及管理辦法」第11條規定，1月18日將計畫書及計畫圖公告實施，並自1月25日至3月15日止將計畫圖說公開展示在縣府工旅處的遊憩規畫科及五結鄉公所民眾服務台，以供民眾閱覽。

工旅處指出，在該計畫草案送交觀光署審查的同時，縣府也於2022年預算中編列285萬元，同步執行冬山河親水公園泡湯設施設計，以整合既有遊憩設施，提供遊客優質、多樣、舒適的溫泉體驗；後續除續辦溫泉開發許可及溫泉水權申請外，也會向觀光署爭取溫泉泡湯設施建設經費。