首場朝野協商登場。(取自直播)

【全程影音】韓國瑜首次主持朝野協商！ 藍綠白三黨通過2/20開議 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜今(1日)首度召開朝野協商，主要就立法院開議時間做討論，民進黨團總召柯建銘提出折衷方案的20日開會方案，國民黨團總召傅崐萁也提醒注意議事人員工作程序問題，最終民眾黨團也妥協，三黨總召請示院長直接裁示開會日期，韓國瑜便裁示開議日期就定在20日，三黨總召簽字通過。

韓國瑜院長上午在立法院周萬來秘書長等人陪同下在院區內進行單位巡禮，並於下午14時許會見國民黨主席朱立倫，緊接著在15時主持朝野協商。

韓國瑜開場說，他當選3天來很多電話關切，要他走路要靠邊走、口袋要帶手帕衛生紙，開會好像就要端莊嚴肅，但他的個性就是真誠熱情，「好像韓國瑜不是韓國瑜，好像紫禁城來的老太監一樣，面容枯槁面無表情」，他還是想秉持過去的風格，對院內氛圍也很重要，將來朝野協商跟院會有衝突跟爭執，但他一定秉持原則，熱情、善良、真誠，希望有這氣氛存在。

民進黨團建議開議日23日，民眾黨團總召黃國昌則是提議6日就開議，後來又說16日也可以，原則就是要盡快開議。原先外界預期今天協商又會在開會時間上有所爭論，不過過程卻相當平和。

柯建銘開場便認同韓所說的，大家不要像要輸贏一樣，但考量到這屆新科立委很多，要謝票還要找助理等等，因此大家折衷一下，20日開議，不必受制於是周五還是周二開，院長直接裁示開會日期就好了。

傅崐萁則表示，議事人員需要準備時間，相關文件要送印等，對於幾日開會無論是6日、16日或是讓基層議事人員過完農曆年後再來準備開會，國民黨團也很歡迎，國民黨團對開議時間都沒意見，隨時都準備好了。

黃國昌則說，本來民眾黨團有AB兩案，A案6日開，B案16日，但是民眾黨團這樣小小的黨團，承擔不起不可承受之重，好像提早開會會讓基層議事人員加班，是不是這樣可能行政工作同仁比較清楚，但是院長要體恤基層，這麼好的心意，也可以體會，那看是不是基於保護基層同仁，第一次協商大家和氣點，徵得院長同意，由院長裁示20日開議。

韓國瑜便裁示2月20日為開議日期，各黨團對此沒意見簽字同意，不到半小時便拍板開議日。

經過黨團協商後，各黨團同意定於2月20日舉行第11屆第1會期第1次會議（開議日），2月20日（星期二）邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依台灣民眾黨黨團、民進黨黨團、國民黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。當日上午9時至10時為國是論壇時間，當次會議不處理臨時提案。