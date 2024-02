輝人巡迴演唱會主視覺海報。(希林國際提供)

MAMAMOO成員、vocal女王輝人,在迎來10年音樂生涯中,首次獨自登台的世界巡迴演唱會「2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN TAIPEI」,將於2024年4月20日在TICC 臺北國際會議中心舉辦,憑藉獨特嗓音和出色的唱功讓全台粉絲激動期待。

去年10月發行的個人首張正規專輯《IN the mood》,輝人表示非常渴望製作好的專輯,準備專輯的時間很長,在整體視覺亦展現了致命的性感夢幻風格,努力的成果不僅躍上超過10個國家及地區的榜首,過去在輝人推出的合作曲或迷你專輯中也獲得了許多1位,更是《機智醫生生活》、《衣袖紅鑲邊》、《換乘戀愛第二季》、《酒鬼都市女人們第二季》等超紅韓劇OST的人氣歌手,不愧是被天使吻過的嗓音。

此次的巡演輝人準備了比任何時候更加炙熱、更加完整的Live表演,將粉絲的期待拉到最高的水平,二月份先在首爾的演唱會開賣即售罄,展現了無法抗拒的魅力跟煥然一新的演出,準備狙擊全球的粉絲們。