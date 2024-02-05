去年超思巴西蛋爭議沸騰，一名謝姓民眾去年9月於臉書貼文，提及到連鎖超市買蛋後，打開蛋品卻發現內容物呈現黑綠色狀態，事後中央畜產會報警提告謝男加重誹謗及違反《食安法》，台北地檢署今依罪嫌不足不起訴。對此，國民黨立委王鴻薇表示，中央畜產會及農業部，應向國人以及謝姓民眾公開致歉。

王鴻薇指出，中央畜產會當時以散播有關食品安全的謠言或不實訊息，到台北市中正二警分局提告該民眾，涉嫌加重誹謗及違反食品安全衛生管理法，警方更是雷厲風行，很快函送台北地檢署偵辦「罵政府竟然真的查水表」，也引起社會一篇嘩然。

王鴻薇表示，然而事實證明，超思巴西蛋事件眾口難平，陳吉仲也因此下台，如今這起案件也偵辦出來，檢方將全案不起訴，而且檢方依據農業部畜牧司家禽產業科蔡姓技正證詞，認為雞蛋品質變質確實有可能會變成綠色，且從外觀上無法判斷雞蛋是否已腐敗。

王鴻薇強調，中央畜產會及農業部，應向國人以及謝姓民眾公開致歉。當政府掌握公權力，用司法訴訟的手段，對於人民言論自由打壓，企圖掩蓋真相。

她也嘆，無獨有偶，如今全台又再次壟罩豬肉瘦肉精疑雲，中央政府公信力還剩多少？還要有多少說真話的人，繼續被執政黨打壓？