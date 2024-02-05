52歲的女星妮可艾格特（Nicole Eggert），年輕時因出演影集《海灘遊俠》中性感救生員而聲名大噪，近日她透露罹患乳癌，很懊悔沒做好自我檢查，更稱年輕時動隆乳手術是「18歲的愚蠢決定」。對此，醫師表示，隆乳並不會增加罹患乳癌的機會，要早期發現乳癌，最重要的還是透過定期篩檢。

嘉義大林慈濟醫院一般外科主治醫師邱郁婷表示，乳癌好發族群為大於40歲、有家族史、性早熟（接受雌激素暴露時間增長）、晚停經、肥胖與有菸酒史者，隆乳並不會增加罹癌率。

至於隆乳者是否較不易發現乳房異樣？邱郁婷表示，即使是一般女性，自我檢查也很難查覺乳房硬塊，尤其台灣女性有較高的比例為緻密型乳房，自我檢查的準確率會降低，最好也較精確察覺乳癌的方法，就是定期接受乳癌篩檢。

邱郁婷表示，大致上來說，30歲以上的婦女，即可每年接受乳房超音波檢查。至於乳房攝影檢查，則是建議有家族史的女性從40歲開始接受篩檢，無家族史的女性則從45歲開始接受篩檢。

邱郁婷表示，近20年來隆乳的技術和材料都在進步，主要是以放置鹽水袋或者是矽膠為主，而放置的部位都優先放置在胸大肌下方，隆乳之後的外觀與觸感都較自然，且乳房組織不會被假體遮蓋，對於個案進行自我檢查，較不造成妨礙。

邱郁婷表示，在門診經常遇到隆乳後的女性，擔心假體被夾破或者害怕疼痛而不敢接受乳房攝影檢查，其實只要先告醫師與技術師，植入物放置的位置，一樣可以進行上述篩檢，達到早期發現乳癌的功效。