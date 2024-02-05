《英雄聯盟》職業電競選手陳昌駒2022年加入杰藝文創有限公司的戰隊期間，遲到被扣薪共4萬9500元，他在合約結束後向杰藝公司提告並索討11萬多元的戰績獎金，台北地方法院認定杰藝文創公司符合契約約定，判決陳男敗訴，可上訴。

陳昌駒在2022年1月8日與杰藝文創有限公司簽署「職業電競選手經紀合約書」，約定陳為杰藝的專屬職業電競選手，契約期間自2022年1月10日起至同年11月21日為止，陳男享有公司依約提供之訓練、住宿環境及其衍生之電費、瓦斯費、水費、網路費等，以執行培訓計畫。

陳男在經紀合約之契約期間內，2022年1月有9次、2月7次、3月8次、4月5次、5月4次（含一次未按規定打卡）、6月2次、8月2次，合計於8個月內有43次之遲到紀錄，公司於是就陳男遲到紀錄，扣減培訓獎金，共扣減4萬9500元。

陳男提起訴訟，主張遲到扣錢的計算方式過苛，且他在2022年8月至11月公司積欠他依經紀合約約定的牌位獎金（底薪調整），公司須給付11萬5500元之底薪調整差額，台北地方法院依雙方契約內容，判決駁回陳的訴訟，杰藝公司免給付。