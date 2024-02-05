立法院長選舉引發綠白間各說各話的「電話門」事件，民眾黨副祕書長許甫、發言人李頂立在律師陪同下，今日前往地院對民進黨發言人吳崢提告求償100萬元，對此，吳崢表示，如果柯文哲真的認為他所說的是不存在事實，應該要告他刑事誹謗，提告轉移事實的焦點，民眾黨目前還是轉移立法院長第二輪投票缺席，保送韓江配，是企圖轉移的焦點。

吳崢指出，關於電話門的事件這幾天各方都已經把事情的真相釐清很清楚，尊重民眾黨和柯主席行使法律上的權利，其實從他們提告動作也凸顯民眾黨是在轉移焦點，他們這樣的提告還是政治上的動作。

媒體追問是否有100萬償還？吳崢向全國敲碗看熱鬧的朋友們嚴正抗議，就是因為你們一直敲碗，叫柯文哲趕快告吳崢，給柯文哲主席製造民意壓力，才找一個名目告他，這事情很清楚，陳永興醫師在公開信中提到1月31日晚間接到柯文哲主席的來電，他陳述時也是說柯文哲1月31日致電給陳永興醫師，說法一模一樣，但是柯文哲只告吳崢沒有告陳永興，因為沒有人叫他告陳永興。

吳崢也表示，去年選舉財產申報存款只有76萬元還不到100萬，所以萬一真的要賠100萬，那他就破產了，拜託各位朋友，不要再害吳崢了，讓他好好過個年。

針對民眾黨立委黃珊珊稱他是胡亂編造事實，對此，吳崢指出，真的搞得他頭蠻亂的，記得周末柯文哲主席才說吳崢講的是事實，只是他只了解的部分事實，無論我們所認知的全貌如何，但柯文哲認為他沒有杜撰，但是黃珊珊又說不是事實，到底這件事情聽誰的，搞不清楚民眾黨立場

針對黃珊珊說民進黨有派系內鬥，吳崢表示，什麼是內鬥呢？內鬥就是不團結，游錫堃得到民進黨100％的支持，黃珊珊只得到87.5％的支持，到底是民進黨比較團結還是民眾黨比較團結呢？相信大家一比之下就能看出理所當然，這是非常務實的。