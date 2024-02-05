烹煮過程時鍋具難免會變得焦黑，專家表示，硬刷會縮減鍋子壽命，最好的除垢方法是加入半鍋可樂、小蘇打粉一起煮沸，不僅能去除燒焦的黑漬，也能達到除臭功能，鍋子變得煥然一新。

據《香港01》報導，專家表示，焦黑的鍋具即便泡水，去汙效果仍有限，若用鋼刷硬刷會縮短鍋子的壽命，此時只要在鍋內倒入半鍋的可樂及1茶匙的小蘇打粉，放在瓦斯爐上煮沸後再轉小火，熄火後把可樂倒掉，再加入洗碗精，用菜瓜布海綿輕擦，再用清水清洗，焦汙就會完全去除，鍋子也立刻變得閃亮。

據《台視新聞》報導，化學老師邱祺表示，鍋子焦黑的地方主要是氧化鐵，可樂是碳酸飲料，屬於酸性，兩種元素經高溫加熱會加強效果、起化學反應，達到去汙效果，若家中沒有可樂，也可用白醋或小蘇打粉替代。

至於可樂加小蘇打粉，邱祺解釋，酸性的可樂加上鹼性的小蘇打粉，會形成皂化反應，不僅能去汙，也能有除臭功效。