「福采公館」包裝禮盒。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉農會5日在苗栗特色館揭幕融合傳統竹編技藝的「龍年大發 好運旺來」裝置藝術，同時發表新設計的「福采公館」包裝禮盒，歡迎全國各地遊客在春節假期到公館鄉從事農村旅遊，品嚐道地的客家美食，採購各式農特產品，參觀陶博館及陶藝工坊，體驗客庄風情。

公館鄉農為迎接龍年，邀請南投竹編大師曾枝榮團隊在苗栗特色館創作裝置藝術，以象徵「好運旺來」的鳳梨為主題，融合竹編技藝，並搭配公館在地老師張瑞宏製造的「龍」加持祈福，展現竹子拔地而起、步步高升的寓意，期望大家都能「龍年大發 好運旺來」，提供新春出遊的打卡景點之1。

由於福菜是客家飲食重要的食材，也是公館鄉重要的產業，公館鄉農會為了建立專屬的品牌形象，特地委託聯大文化創意與數位行銷學系老師熊子霏將福菜、榨菜系列商品重新設計包裝禮盒，希望透過精緻的包裝，讓公館鄉的福菜成為送禮自用兩相宜的客家好物。

今天公館鄉農會邀請立委邱鎮軍、縣議員張志宇、曾美露、孫素娥、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦、縣府農業處長陳樹義、鄉農會理事長林乾銘、常監江建溪、總幹事古雪雲等人共同揭幕裝置藝術，並在隘寮下奉茶亭發表新計設的包裝禮盒。

總幹事古雪雲指出，春節期間苗栗特色館除了新揭幕的裝置藝術，園區內隘寮下奉茶亭、芋香町也比持續營業，提供輕食、熱飲，推出蘿蔔糕、年糕及龍年開運飲品，年初2及初5奉茶亭前還安排民歌演唱，福菜故事館及特色館後方稈棚、稻草區之開放拍照賞景，陶博館及陶藝工坊也開放參觀，歡迎到公館鄉從事農村旅遊，品嚐客家美食，採購各式農特產品，體驗客庄風情。