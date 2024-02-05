春節7天連假即將展開，桃園市交通局預期大溪地區將有大量旅遊車輛與人潮，針對易壅塞路段規畫交通管制措施及動線建議，尤其大溪老城區、山豬湖等地是熱門景點，建議民眾上午造訪當地避開易壅塞時段，初二起則可搭乘免費接駁車往返中庄、橋頭2處停車場，減少尋找停車位時間。

交通局表示，春節期間民眾至大溪觀光，可於上午先至大溪老街及山豬湖，下午再順遊周邊景點，較能避開下午的易塞車時段，行車動線則建議南下遊客前往大溪，可於國道3號下三鶯匝道，由新北市尖山路前往中庄左岸停車場停放；北上車輛建議下國道3號高原交流道，接台4線將車輛停放橋頭停車場，再透過步行方式至山豬湖或大溪老城區遊憩。

交通局自初二開始，設置免費接駁車往來中庄、橋頭2處停車場，班距為15分鐘，避免遊客因不好尋找停車位，而塞在台3線、台4線及武嶺橋等路段，另呼籲民眾離開時可改道大八捷徑，由左岸水防道路連接瑞仁路、大鶯路，或在大溪享用晚餐過後再離開，不僅能充分體驗大溪人文風情及享用在地美食外，也能避開易壅塞時段。

交通局張新福局長也呼籲，春節連假人車多，民眾出門前務必做好遊程規劃，也可利用桃園交通資訊網、桃園觀光導覽網及「桃園輕鬆GO」APP，查詢車況、景點人潮情形，並適時行駛替代道路，也可以參考桃園觀光導覽網的人潮警示燈號，避免塞車及尋找車位的不便。