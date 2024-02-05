柴可夫斯基大賽金獎和最高獎(Grand Prix)、魯賓斯坦大賽金獎得主，被譽為「金獎獵人」的鋼琴家特里福諾夫，將在4月7日及4月9日再度來台，為觀眾獻演經典曲目。

特里福諾夫在2011年一舉榮獲大賽雙料冠軍，以驚人的才華席捲世界舞台，並成為古典大廠DG簽約音樂家。2016年英國《留聲機雜誌》年度音樂家、2018年《音樂美國》年度音樂家、2021年被法國政府授予「藝術與文學勳章」、德國Opus Klassik年度器樂家……特里福諾夫以卓越的成就登上樂壇頂峰。

特里福諾夫出生於1991年出生，父母親都是音樂家，5歲開始作曲，7歲首次公開鋼琴獨奏會，8歲首次與樂團演奏莫扎特協奏曲，並在演奏過程中失去了一顆乳牙，更於年僅20歲時獲雙料大賽金獎的榮耀。鋼琴女皇阿格麗希（Martha Argerich）盛讚：「他的指尖有柔情和魔鬼的兩面，我從未聽過這樣的音樂。」

兼具超凡演奏和作曲才華的特里福諾夫更深度演繹多樣鉅作，幾乎每年都呈獻新專輯。2021年DG發行的《生命的藝術》獲得第六次葛萊美獎提名，其中他更自己作曲，將巴哈的《賦格的藝術》中最後一首未完成的傑作圓滿完成，並榮獲2022年德國Opus Klassik公眾獎。

他的才華不僅榮獲各項大獎更驚艷全球古典樂壇，不斷受邀與世界最頂尖的交響樂團演出。近年來，除了接連擔任柏林愛樂、紐約愛樂駐團音樂家，更在2020年與柏林愛樂、2021年與紐約愛樂、2022年與費城管弦樂團，以及2023年與克里夫蘭管弦樂團的樂季開幕音樂會中獲邀同台演出。

此次訪台特里福諾夫將帶來他於2023／24樂季的全新曲目，已於紐約卡內基音樂廳與波士頓交響大廳等全球各大音樂廳演奏，呈獻貝多芬、莫札特、孟德爾頌與拉莫等作曲家的鉅作。其中更將演奏貝多芬最龐大複雜、被譽為難如攀登聖母峰的《漢馬克拉維》，為樂迷帶來一場藝術壯遊。在卡內基音樂廳欣賞這部曲目的樂評家驚嘆到：「他真是樂器的魔法師，即便是最複雜的樂曲，他也能使其聽起來輕松自如！」

特里福諾夫曾說：「為每個世代演奏都是我的榮幸，但與年輕一輩建立共鳴是至為重要的！」他深深體會從孩童到青年時期，古典音樂如何豐富孩子們的內心世界。23歲以下青年皆可申請青年音樂計畫，一張青年票與一張陪同票皆享6折優惠。演出將於4月7日、9日在台北國家音樂廳登場。