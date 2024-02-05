台南市議員蔡宗豪與日本自民黨幹事長茂木敏充合影。（蔡宗豪提供／洪榮志台南傳真）

北中南跨黨派6名直轄市青年議員近日受邀前往日本交流，還與日本前首相麻生太郎展開國防對話。據與會的台南市議員蔡宗豪5日表示，麻生太郎提出想要避免戰爭有3大要素，第一要有足夠的軍備，第二全體國民需有保家衛國的覺悟，第三要經常讓周邊國家了解前兩項條件已經準備完善。

日本前首相麻生太郎認為，想要避免戰爭有3大要素。（蔡宗豪提供／洪榮志台南傳真）

救國團與日本自民黨維持長達數十年的青年交流計畫，近日「第25屆中華民國青年代表訪日團」一行20人，赴日與自民黨高層深度交流時，還邀請國民黨台北市議員詹為元、民眾黨台北市議員陳宥丞、國民黨桃園市議員朱珍瑤、民進黨台中市議員施志昌、國民黨台南市議員蔡宗豪及國民黨高雄市議員白喬英等6名跨黨派的直轄市議員同行。

蔡宗豪表示，從1967年起救國團即與自民黨推動青年交流計畫，先前雖因疫情中斷4年，但雙方的友好度絲毫不減；今年自民黨再度邀請救國團組團前往拜訪，除維繫雙方的友誼外，也循慣例持續深化兩國青年的交流與合作。

蔡宗豪指出，他們一行從1月29日出發展開5天的訪問，第一天就前往日本參議會，拜訪日本農林水產委員長滝波宏文。會中，滝波宏文提及因夫人是台灣人，一直與台灣密切往來，也感謝台灣在此次石川縣地震的賑災善款。

蔡宗豪還說，此行還與麻生太郎進行國防對話，並拜訪自民黨幹事長茂木敏充。麻生太郎提出避免戰爭的3大要素時，救國團主任葛永光也認為備戰相當重要，但避戰更是政府的重要立場。

蔡宗豪還分享先前到橫濱宣傳台南芒果的經驗，希望能擴大台日的合作關係。他強調，非常感謝救國團的安排及邀請，從自民黨的態度可以看出他們相當重視青年交流計畫，此行堪稱收穫滿滿。