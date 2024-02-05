中國人民銀行5日正式降準兩碼，同時向市場釋出資金1兆人民幣（約新台幣4.4兆），但此舉仍無法阻止A股跌勢，滬深京三市一度創下近期新低，甚至出現千家跌停的慘況，市場信心仍顯不足，各方專家也有不同看法，甚至有上市企業勸投資人，「離開股市、放下執念。」

綜合陸媒報導，中信建投證券指出，建議投資人應該先關注估值低及籌碼壓力低的族群，並進一步等待市場回穩，中期來看，需要強力政策才能刺激市場回升，需要密切關注後續動向。

中金公司則認為，目前市場的情緒指標仍處在低檔，投資者追價意願低，但近期政策面的積極變化，有助於提振投資人信心，化解短期的流動性風險，後續仍有反彈的機會，不必過度悲觀。

對於目前市場走向，華西證券推估，年初至今A股上漲個股僅佔5%，資金缺乏信心，且農曆春節長假即將到來，市場走勢恐更趨謹慎。

陸股落入熊市，虧錢效應加劇投資人恐懼，導致大量投資人逃竄，市場進一步出現跌勢，許多網友哀號，「去年的春節後，大家想要靠復甦大幹一場，沒想到，今年春節前，是自己被大幹一場。」