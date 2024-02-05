廖林彥帶領居民走訪石碇溪護漁步道，實際了解執行多年的封溪護漁生態保育成果。（新北市農業局提供）

國立海洋大學兼任助理教授廖林彥日前受新北市農業局邀請，至石碇溪向居民講授封溪護漁法規及宣導資源保育。目前新北市有14區62條溪流實施封溪護漁措施，嚴禁採捕水產動植物，而廖林彥在雪霸國家公園服務達23年，長期致力復育台灣櫻花鉤吻鮭，透過帶領居民走訪石碇溪護漁步道，實際了解執行多年的封溪護漁生態保育成果。

為保育溪流自然生態促進環境永續，新北市農業局與石碇區公所合作，針對石碇區永定溪、石碇溪、烏塗溪及彭山溪等溪流實施封溪護漁，禁止以任何方式採捕水產動植物。

農業局表示，新北市目前有14區62條溪流實施封溪護漁措施，除部分溪流有開放垂釣外，其餘大部份溪流還是嚴禁採捕任何水中動植物，違反經查獲將處以3萬至15萬元罰鍰。

不同其他封溪護漁溪流多位處於荒郊野嶺難以到達，石碇溪流經石碇市區，蜿蜒石碇老街的民居，再加上修築生態護漁步道，與當地民眾的生活日常關係密切，最直接的感受是封溪護漁後，讓溪流水質變乾淨，生活環境變得更好。當看見清澈溪流中的魚群不怕人群的自在悠游，「封溪護漁」對居民而言，不是口號，而是生活日常的實踐。

農業局與區公所日前邀請海洋大學廖林彥兼任助理教授，針對封溪護漁巡守隊及在地居民講授封溪護漁法規宣導及資源保育成果，並帶領居民走訪石碇溪護漁步道，實際了解執行多年的封溪護漁生態保育成果。

石碇區公所表示，石碇封溪護漁的時間可追溯至鄉公所時期，長時間的封溪護漁的結果，缺少人為的干擾破壞，讓溪水邊乾淨清澈，像是原生種溪哥、苦花和馬口魚等魚群的數量變多，根據2020年調查，台灣鏟頷魚、台灣溪哥、台灣馬口魚以及台灣石賓是石碇溪流中最大宗的原生物種，讓石碇像是坐擁好山好水的自然生態教室。

另一方面，為了環境永續經營及有效評估封溪護魚保育行動執行過程相關魚類復育以集群聚等保育成效與變化，公所將持續邀請專家學者針對區內溪流生態監測研究，進一步的提昇封溪護漁的保育成效。

受邀前來的學者廖林彥在雪霸國家公園服務已達23年，長期致力復育台灣櫻花鉤吻鮭，讓原本瀕臨滅絕、僅剩2百多尾的櫻花鉤吻鮭成長到2020年的歷史新高1萬2587尾。