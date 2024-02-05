北市天母圓環旁的一間SPA美容館發生火災，火勢從2樓窗戶冒出，當時店家立刻疏散，並無造成人員受傷，傷損美容器材，初判是電器用品短路，至於確定的起火原因將後續調查釐清。
警消5日下午2時39分接獲報案，現場為SPA美容館，2樓、3樓均為營業處所，火勢從2樓窗戶冒出，巡邏員警立刻停車幫助疏導交通，現場疏散8名女性，無人員受傷，2時59分撲滅火勢。
警消共出動消防車輛14輛、救護車2輛、人員61人。
北市天母圓環旁的一間SPA美容館發生火災，火勢從2樓窗戶冒出，當時店家立刻疏散，並無造成人員受傷，傷損美容器材，初判是電器用品短路，至於確定的起火原因將後續調查釐清。
警消5日下午2時39分接獲報案，現場為SPA美容館，2樓、3樓均為營業處所，火勢從2樓窗戶冒出，巡邏員警立刻停車幫助疏導交通，現場疏散8名女性，無人員受傷，2時59分撲滅火勢。
警消共出動消防車輛14輛、救護車2輛、人員61人。
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