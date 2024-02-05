將於2月9日除夕夜播出的台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》，廣邀超過30組巨星齊聚一堂，陪伴觀眾迎新春。發行新專輯的吳克群暌違6年再踏上《紅白》，他身穿銀白色套裝，露出精壯手臂，帥氣現身在特製的紅色電話亭內，一連帶來夯曲〈為你寫詩〉、〈沒關係〉，勾起現場觀眾回憶殺跟著大合唱。他緊接著演唱新歌〈就讓我喝醉〉，電話亭內緩緩注入水，水位由腳踝漸升至胸前，創新的演出引發現場觀眾滿滿尖叫聲，搭配乾冰及絢爛燈光，視覺效果震撼全場，誠意滿滿的表演橋段，讓人眼睛為之一亮，最後吳克群也祝福大家：「新年快樂！記得為自己做不可能的事，為自己寫詩！」

梁詠琪演唱多首情歌。（台視提供）

豪華卡司上的亮點之一，便是「香港天后」梁詠琪四度陪伴粉絲歡慶除夕，她一身白色平口馬甲搭配褲裝，加上紅色蓬袖披風，在點點星光布景的襯托下更顯仙氣，她緩緩地從中央升降舞台現身，以〈有時候〉揭開序幕，接下來一口氣帶來〈短髮〉、〈新鮮〉、〈魔幻季節〉、〈偏見〉、〈當我愛上你〉、〈膽小鬼〉、〈B面第一首〉等8首串燒歌，曲曲經典，完美無瑕的天籟嗓音，讓在場觀眾立刻陷入回憶漩渦。

正在計畫4月開演唱會的她，表示這次再回到《紅白》表示感覺很不一樣：「這次來到紅白，意義特別不同，今天來這好像暖身一樣，這次會設計專屬台灣歌迷100％的國語歌單。」特別感謝台灣歌迷的支持，並俏皮的隔空打勾勾、蓋章，和大家約定演唱會上見面。

難得合體的饒舌天團「頑童MJ116」擔任本屆的華語壓軸，一出場就造成全場轟動，三人嗨唱〈Ride With Us〉，台下螢光棒跟著重節拍揮動，緊接著MC HotDog熱狗帥氣現身，率領六位辣妹舞者走向延伸舞台熱唱〈約翰屈伏塔〉，小巨蛋彷彿化身大型舞池一般，接著大淵、瘦子、小春一齊走向小舞台，帶來〈Super Duper〉邀請全場觀眾一起跳舞，現場氣氛沸騰到最高點。

頑童MJ116與熱狗MC HotDog火熱開唱。（台視提供）

此外，今年《紅白》囊括了聲量歌手、團體齊聚一堂，包括Energy、GX（鼓鼓呂思緯與蕭秉治）、LE SSERAFIM、MC HotDog熱狗、Ozone、TRASH、W0LF(S)五堅情、YELLOW黃宣、小宇宋念宇、宇宙人、艾怡良、艾薇、告五人、吳克群、阿跨面、周蕙、林宥嘉、洪佩瑜、《追分成功》演員群、陳華、陳建瑋、徐懷鈺、動力火車、梁詠琪、萬芳、葛西瓦、頑童MJ116、蔡秋鳳、盧廣仲、蕭敬騰（按筆畫順序排列）等超過30組堅強卡司陣容接力演唱帶來精采演出，而節目橋段中總是帶來歡樂的遊戲環節也有不少亮點，包括林襄、FEniX、VERA、babyMINT、GENBLUE幻藍小熊等都將上台和觀眾朋友互動玩遊戲。