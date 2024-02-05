MLC共享商會近日在高雄舉辦成立大會，創會長王竣立指出，成立該創業平台媒合聯盟目的是提供年輕人有機會藉由組織運作，共同凝聚新型創業家向心力，未來配合立委及地方民代爭取資源，致力於成為創業家們的最佳夥伴，目前成員有百餘位，平均年紀約40歲左右。

王竣立提及，他打從大學就成立工作室，6年前創業從事祭祀禮品通路，其中包括經歷3年疫情，深刻了解新創公司的規模要壯大，不被環境所擊敗，除公司條件因素外，最重要的是能夠掌握身邊資源。

王竣立表示，特別感謝事業的重要推手兼股東之一鴻信實業公司董事長李泓毅，2人創業期間一同打拚，將祭祀禮品推廣到電商平台與東南亞市場外，更投入社團經營與人脈資源整合，其中與岡山國際青年商會與救國團岡山區團委會有著強烈的連結，更重要的是有共同理念協助想創業的年輕人。

王竣立指出，MLC商會去年5月籌備，11月建立會館，目前會員數達到110人，希望在接下來2年，能帶領年輕人更加茁壯、更加國際化，MLC共享商會創會期間，馬上針對政府相關補助案進行討論，也注意到ESG、碳權交易與文化創意產業的緊密關係，期待在這波國際政策和經濟結構下，能促使創業家更積極申請地方與國際相關合作案。

王竣立進一步說，MLC不只是交流空間，更有一系列全方位的服務，其中包括提供創業輔導，透過專業的指導和諮詢，幫助創業家們精準定位自己的業務方向。

另也提供資源共享，包括資金、技術、市場信息等豐富的資源池，為創業者提供全方位支援；最後再提供企業媒合，針對不同企業和個人，提供量身定製的媒合服務，創造更多合作機會。