「八月堂」推出極致獨特新品「黑松露可頌」，將「世界3大珍饈」的松露巧妙融合殿堂級可頌，口感奢華，單顆售價60元。(八月堂提供)

「八月堂」黑松露系列商品包括「黑松露可頌」外，還有近期將登場的「黑松露千層蝴蝶派」，送禮自用兩相宜。(八月堂提供)

因應新春，「八月堂」祭出加碼送活動，贈送6入以上的可頌即贈龍年限定紅包袋，象徵著龍年一飛衝天。(八月堂提供)

即將迎來農曆春節7天連假，民眾喜用美食慶團圓，有「殿堂級可頌」美名的精品可頌「八月堂」，推出極致獨特新品「黑松露可頌」，將「世界3大珍饈」的松露巧妙融合酥鬆可頌，用奢華口感迎新春。此外，品牌也推出訪韓必吃的「扁扁可頌」，讓甜點控免出國就能吃到韓國正紅的「可頌鍋巴」。因應新春，「八月堂」同步祭出加碼送活動，贈送龍年限定紅包袋，象徵龍年一飛衝天，福運當前。

【八月堂結合頂級黑松露 可頌、千層蝴蝶派奢華登場】

「八月堂」新品「黑松露可頌」，用義大利黑松露結合奶香四溢可頌，深沉的黑色可頌裡隱藏令人驚豔的美味，外層酥皮塗抹松露油，由內而外散發出濃郁奢華香氣，從視覺、嗅覺到味覺統統被滿足。「黑松露可頌」單顆售價60元。

業者預告，將在近期推出黑松露系列商品「黑松露千層蝴蝶派」，特選義大利進口頂級黑松露，霸氣添加在日本百年品牌的麵粉和法國發酵奶油製成的千層派皮，口感酥鬆，層次豐富，每一口都散發華麗獨特的松露香氣。

【韓流美食壓扁的可頌鍋巴 八月堂潮流新品搶吃一波】

2023年末，韓國掀起壓扁可頌風潮，「可頌鍋巴」成為旅客訪韓必吃美食之一。為了讓喜愛可頌的消費者，能夠擁有多樣的味覺饗宴，「八月堂」於農曆新年前推出新品「扁扁可頌」，嚴選日本百年品牌麵粉與歐洲頂級奶油，將可頌麵糰灑上比利時進口頂級珍珠糖，壓扁製成酥脆餅乾口感，奶香四溢。除了直接吃，也可依自己喜好搭配食材或佐料，多種吃法多樣變化，創造出屬於自己的獨有口味。

奶香酥鬆的可頌壓扁後口感酥脆，採單片包裝設計，隨身攜帶，開袋即食。「扁扁可頌」單片嘗鮮價59元。

【八月堂新春優惠三重奏 龍年紅包袋、迷你保溫杯吸粉】

因應農曆新年，「八月堂」帶來2024新春優惠三重奏，第一重：購買6入滿盒，即可獲得龍年限定紅包袋1份，每筆消費限贈1份，全台限量。第二重：購買6入2盒，再贈環保不織布提袋1個。第三重：單筆消費6入滿盒，可用199元加購限量的「HAZUKIDO迷你保溫杯」1個。