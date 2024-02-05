台中市警察局太平分局將於2月8日至2月14日止，執行春節期間交通疏導勤務。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

農曆春節7天連假即將到來，為讓民眾外出或返鄉交通順暢，台中市警察局太平分局將於2月8日至2月14日止，執行春節期間交通疏導勤務，除針對台74線中山路、東平路、樂業路3處匝道外，將加強熱門景點「頭汴坑酒桶山風景區」及市民大道「馬卡龍親子公園」交通疏導勤務。

太平分局指出，太平地區位於國道系統與快速道路間之對外聯絡交通網絡，預計農曆春節期間會出現北往南返之車潮。此外春節初二過後，太平地區頭汴坑酒桶山風景區、馬卡龍親子公園，也是親子出遊的好去處，該分局均已規畫警力執行定點、機動交通疏導，尤其在每日10至12時、16至20時重點時段，惡性交通違規及違停取締等加強重大交通違規取締，提供民眾「安全、便捷、順暢」之交通環境。

另外在這段尾牙至過年前期間，各公司、民間團體陸續辦理餐敘活動，還是要呼籲民眾切勿酒後駕車，警方也將於熱時、熱點時段執行取締酒駕勤務，以確保市民用路安全。

太平分局表示，春節期間市民朋友如發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，做好預備路線，快樂出遊、平安回家。

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