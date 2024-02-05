周四就是小年夜，天氣職人吳聖宇表示，春節假期前半段比較冷，鋒面及冷空氣從周三開始南下，小年夜到除夕（8、9日）一路降溫，到大年初一冷空氣達最強，中部以北、東北部空曠地區降到10〜12度，強度在冷氣團到強烈冷氣團之間，南部、花東空曠地區也降至12〜14度，雖沒上一波寒流這麼冷，但周三到除夕配合降雨，濕冷感受明顯，持續時間也蠻長的。

吳聖宇在臉書發文，受到鋒面尾端掠過影響，台中以北沿海今天（5日）清晨有局部對流系統發展，是今年第一次觀測到春雷，代表春季天氣型態更加明顯，包括近期濃霧頻頻出現、晴雨變化快速及今天響起春雷等，都是春季天氣的特徵。今下半天到明天（6日）東北季風增強，北台灣較涼，高溫20度上下，中部及花東21〜25度，南部還是有26〜29度，北部、東半部有短暫陣雨，中南部多雲時晴。

吳聖宇表示，周三（7日）是春節連假前最後一天上班日，隨著華南雲雨帶接近，降雨由北往南、自西向東逐漸增多，全台陸續轉為短暫陣雨天氣，這波降雨預估持續到除夕（9日），因此從周三開始將連續3天都容易下雨，北台灣降雨時間較長，陰雨明顯，南部及花東偏短暫陣雨，降雨一陣一陣。初一（10日）開始雲雨帶明顯向東移開，降雨顯著減少；初二、初三（11、12日）持續乾冷，各地都是多雲或有陽光的天氣，初四、五（13、14日）假期最後兩天轉為東南到偏南風環境，各地大致多雲到晴。

吳聖宇表示，溫度方面冷空氣周三（7日）南下，小年夜到除夕（8、9日）一路降溫，大年初一（10日）冷空氣達最強，中部以北到東北部空曠地區10〜12度左右，南部、花東12〜14度間，配合降雨，濕冷感受較明顯且時間長。

吳聖宇說，之後年初一到初三（10－12日）清晨轉為乾冷，白天溫度回升，不過夜晚清晨因輻射冷卻，中部以北、東北部空曠地區低溫還是10〜12度，日夜溫差明顯。初四、五（13、14日）高壓迴流帶來暖空氣，白天逐漸變得溫暖，但是夜晚清晨還是稍有涼意。