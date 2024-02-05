鴻海表示，與上月相比，受惠客戶拉貨動能較強，帶動1月消費智慧產品強勁成長，電腦終端產品亦受惠客戶拉貨需求而顯著成長，雲端網路產品則受網通產品需求減弱影響而約略持平，僅元件及其他產品因認列委託設計（NRE）收入、墊高比較基期而衰退。

與去年同期相比，鴻海受惠零組件收入增加及汽車電子元件出貨成長，帶動元件與其他產品強勁成長，雲端網路產品亦受惠客戶新品上市而顯著成長。不過，PC需求趨緩、及去年鄭州廠區生產恢復正常後出貨提升而墊高基期，使電腦終端及消費智慧產品出現衰退。

展望後市，由於時序步入傳統淡季，鴻海預期首季營收將出現季節性修正，表現將與過去3年相當，且因去年鄭州廠區疫後恢復正常生產，出貨增加導致基期墊高，預期將出現「雙降」表現。鴻海預計3月14日召開法說會，公布2023年第四季財報及2024年最新展望。

鴻海4日於南港展覽館舉行嘉年華會，為疫情爆發後首度恢復實體舉辦。董事長劉揚偉表示，集團將於2月20日將歡慶50歲生日，未來仍要秉持「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」的新核心價值，來打造下一個更燦爛輝煌的50年。

展望2024年，劉揚偉受訪時表示，集團已感受到AI伺服器需求確實不錯，有陸續拿到新案，但消費電子產品會受國際局勢及經濟狀況影響，整體而言認為會比去好一些。不過，由於晶片產能受限，在需求大於供給下，對AI產品今年需求能否如市場預期的好仍有疑慮。