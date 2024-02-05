隨著投資人權衡美國強勁的非農數據、聯準會（Fed）利率政策，以及企業財報消息，美股主要指數上週續揚，新興亞股也出現漲多跌少，其中南韓上漲5.5%最多，其次是印度的2.0%漲幅，台股也小漲周線連三紅，僅越南呈現小跌走勢，跌幅0.3%；另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超南韓26.4億美元，使得南韓成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是台股的16.8億美元，而對印度、越南都是賣超，尤以印度遭賣超4.8億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額46.3億美元，接著是台股的29.5億美元、印尼的6.8億美元；賣超則以印度的31.0億元最多，再來則是泰國賣超7.5億美元。2024年以來，亞股以菲律賓漲3.99%最強，再來是越南的3.77%、台股的0.72%，但南韓跌3.08%最弱，其次是泰國的2.24%跌幅。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，今天是兔年台股封關日，雖一度受調節賣壓影響回檔修正，但在權值股回神帶動下，加權指數翻紅，終場收在18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上，兔年全年指數大漲3164點，為兔年股市畫下完美句點。

張圭慧說，聯準會利率決策會議，本期維持基準利率不變，並解釋目前核心通膨持續下降，且經濟數據仍強勁，但不影響降息循環趨勢，加上企業獲利逐步好轉，有助長線資金動能。近期台股在基本面、資金面尚稱穩健下，呈現多頭排列，預期金龍年在AI、半導體等題材帶動下，台股新春開紅盤有機會重啟新一波攻勢。