王瞳收到男粉絲的暖心鬱金香。（民視提供）

楊淨宇、胡嘉愛、梁佑南、王瞳、方琦出席活動。（民視提供）

阿修羅、胡嘉愛、梁佑南、方琦、王瞳、楊淨宇、樂咖出席板橋慈惠宮記者會。（民視提供）

王瞳5日以霸氣樂團成員身分，和藝人梁佑南、方琦、阿修羅、胡嘉愛、楊淨宇，一起出席 「板橋慈惠宮113甲辰龍年民藝大街嘉年華」記者會，邀請民眾來新春期間慈惠宮走春、參拜，一同歡度春節假期。王瞳表示上月底剛從馬來西亞的古晉回來，本來是單純回去陪伴艾成的家人，剛好教會有活動，就一起做結合，和張芸京一起把艾成生前的作品帶到馬來西亞的教會演出。

王瞳透露，艾成的爸媽深怕觸景傷情，不敢來參加12月在台灣的演唱會，直到這次看了現場演出，多少覺得有點後悔先前沒有飛來台灣，「很開心把艾成的心願和能力帶回去家鄉，看到家人好像復活一樣，重新得到喜樂和盼望，是很棒的新年禮物和祝福」，這趟旅程也算是提前陪伴艾成的家人過年。

王瞳說她還把艾成跟張芸京的「京成兄妹」的專輯帶回去和家人分享，也讓他們可以聽到艾成做的音樂，當看到家人收到專輯喜悅的心情，讓她覺得好像是把艾成的新年禮物，帶回去給家人，是一個新年的祝福。

談起馬來西亞演出的心情，王瞳表示，分享的時候，還是會落淚，「一樣要扒開當時的感受，有分享當下接到消息的狀態，還是覺得滿痛的」，不過她強調，現在的哭，不是覺得自己很可憐，是要提醒自己珍惜身邊的人，每一天醒來都是新的一天，可以好好的活，把還沒做好的約定完成。

被問到農曆春節規劃，王瞳說她大年初二在台南有演出，剛好可以回去看91歲的阿公，「現在會包紅包給我的就是阿公了」，透露他們家的傳統是結婚後就沒有再收紅包，自己則要包出超過20包的紅包，笑說是「大失血」，可是很開心能在過年和家人相聚，目前也已經進劇組拍戲，行程相當忙碌。

王瞳在活動中收到男粉絲送的鬱金香，表示過去曾被艾成的分享鼓勵，她查了花語，發現鬱金香寓意是「愛的告白」，眾人附和是粉絲代替艾成送花給她。胡嘉愛也提到，艾成離世後的某個夜晚，自己突然起雞皮疙瘩，彷彿從高樓墜落的感覺，後來開會聊天，才發現那段時間不只她有這樣的狀況， 「有感覺他（艾成）有回來」。

她還分享一段曾經看見王瞳和艾成放閃的互動，並在現場與王瞳一起重現經常看到他們私下幸福的一面，她分享，有一回她和艾成一起主持完，艾成看到王瞳驚喜來接下班時，瞬間變小女生，且開始繞著王瞳轉圈圈。胡嘉愛也起身走到王瞳身邊重現當時看到的甜蜜場景，「看到他們滿可愛的一面，我在旁邊看想說艾成是怎樣，還繞圈圈」。

談到艾成離世，胡嘉愛表示，自己不是個怪力亂神的人，但某一天晚上睡覺前，全身突然起雞皮疙瘩，眼睛閉起來時，有種從高處墜下，有點像坐雲霄飛車的感覺。有次開主持會議時，她意外和經紀人聊起此事，「其實在那期間不是只有我，他（艾成）也有回去看其他工作人員，有同事夢到，感覺他有回來」，誇讚艾成是很溫暖善良的人，也會一直存在大家的心中。

梁佑南表示，過年要先回彰化，初二晚上再回台北準備板橋慈惠宮的活動；她10幾年前開始，重要的節慶就會到慈惠宮參拜，每次參拜都覺得很熱鬧，讓自己接財納福，祈求2024新的一年能夠平安順利。梁佑南的女兒方琦小時候也拿慈惠宮送的燈籠，她表示新年新希望是希望參與演出的電影《看到靈魂的那隻眼 師公》可以大賣，之後帶來更多戲劇作品，在慈惠宮的新春活動中她會帶來大家耳熟能詳的歌曲，還要跟于浩威一起合唱，她覺得很開心也很緊張，因為于浩威是專業的音樂人，她很榮幸可以跟專業的音樂人合唱，看來皮要繃緊一點。

楊淨宇說今年的活動表演會演唱自己的歌曲，她今年會繼續努力籌劃新專輯，希望2024年正式辦一場演唱會。擔任主持人的胡嘉愛則說很開心今年能在過年期間和民眾近距離接觸，陪伴大家一起分享福氣跟財氣。